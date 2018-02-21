Київ у 2017 році відвідали на 1,1 млн більше туристів, ніж торік
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Протягом 2017 року Київ відвідали 4,111 млн туристів, що на 1,061 млн туристів більше, ніж у 2016 році. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на заступника голови КМДА Олексія Резнікова, передає УНН.
“Починаючи із 2014 року кількість туристів, які приїздять до Києва, тільки зростає. Проте минулого року перевищено навіть наші ж прогнози — на початку року ми очікували на 1,3 мільйона інтуристів і близько 2 мільйонів внутрішніх, і це враховуючи "Євробачення", а за результатами отримали понад 1,6 мільйона іноземних гостей і 2,5 мільйона внутрішніх”, — повідомив Резніков.
Він додав, що минулого року надходження від туристичного збору до бюджету міста сягнули 25 мільйонів гривень.
Також від діяльності підприємств столиці, що залучені у галузі туризму, в економіку міста надійшло мінімум 7 мільярдів гривень — це у разі, якщо кожен турист перебував у Києві лише один день, із яких також були сплачені податки та збори вже безпосередньо до міськбюджету.
За даними галузевих підприємств, кожен іноземний турист витрачає 100 євро на добу, а внутрішній турист — від 600 гривень на добу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що єгипетські курорти у 2017 році відвідали більше 800 тисяч українців.