Київ у 2017 році відвідали на 1,1 млн більше туристів, ніж торік

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Протягом 2017 року Київ відвідали 4,111 млн туристів, що на 1,061 млн туристів більше, ніж у 2016 році. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на заступника голови КМДА Олексія Резнікова, передає УНН.