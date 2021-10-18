Киев и 13 областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Киев и 13 областей Украины из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют “оранжевой” зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 18 октября, признаки “оранжевой” зоны эпидемической опасности имеют:
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- Киев;
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- Волынская область;
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- Житомирская область;
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- Ивано-Франковская область;
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- Киевская область;
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- Луганская область;
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- Львовская область;
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- Николаевская область;
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- Сумская область;
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- Харьковская область;
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- Хмельницкая область;
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- Черкасская область;
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- Черновицкая область;
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- Черниговская область.
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Добавим
Сегодня в “красную” зону вошли: Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.
С пятницы, 15 октября, в “красной” зоне эпидемической опасности находится Херсонская область.
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