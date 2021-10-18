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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 108010 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 117661 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 104812 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104124 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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2 марта, 04:30 • 120478 просмотра

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Киев и 13 областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав

Киев и 13 областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 74606 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Киев и 13 областей Украины из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют “оранжевой” зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Детали

По данным Минздрава, по состоянию на 18 октября, признаки “оранжевой” зоны эпидемической опасности имеют:

  • Киев;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Добавим

Сегодня в “красную” зону вошли: Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

С пятницы, 15 октября, в “красной” зоне эпидемической опасности находится Херсонская область.

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