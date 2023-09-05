Киев рассчитывает на активное участие Анкары в Форуме оборонных индустрий - посол Украины в Турции

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 • 386627 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Одним из основных направлений сотрудничества Украины с Турцией является оборонный сектор. Также большой темой двусторонних отношений является восстановление Украины. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телемарафона, сообщает УНН.

Цитата

«Одним из локомотивов двустороннего и стратегического взаимодействия является оборонный сектор. Мы уже видим, насколько серьезно украинская промышленность присутствует на турецком рынке, в частности через поставки авиадвигателей и высокотехнологичных продуктов к авиационной технике, безбилетников, определенного вида вооружения. Конечно, мы знаем о Bayraktar, о его присутствии и планах компании Baykar построить соответствующий завод. Сейчас мы рассчитываем на широкомасштабное участие турецкой стороны в Форуме оборонных индустрий, который планируется вскоре в Украине», - заявил посол.

По его словам, в течение этого года состоялся ряд важных контактов между соответствующими министерствами, компаниями и уполномоченными органами по развитию перспективных направлений сотрудничества.

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Кроме того, Боднар напомнил, что перед войной было подписано Соглашение между Украиной и Турцией о свободной торговле и сейчас завершается процесс его ратификации. По словам посла, Соглашение должно позволить значительной части товаров из Украины и Турции заходить на рынки друг друга без высоких налоговых пошлин.

Также, по словам посла, большой темой двусторонних отношений является восстановление Украины.

«Некоторые турецкие фирмы уже активно участвуют в проектах по восстановлению критической инфраструктуры. Есть агентства, фирмы и корпорации, которые уже стоят в очереди на проекты восстановления Украины, особенно регионов, которые пострадали. Турция в свое время провозгласила о желании взять патронат над Харьковской областью. Это одно из тех направлений, которое в ближайшие недели будет обсуждено на уровне соответствующих министерств для того, чтобы согласовать дорожную карту привлечения турецких компаний и международных финансовых ресурсов для восстановления Украины», - отметил посол.

Дополнение

Ранее сообщалось, что осенью 2023 года в Украине состоится масштабный Форум оборонных индустрий, где украинский оборонно-промышленный комплекс покажет свои достижения.

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