Перший Форум оборонних індустрій: Кулеба розповів генсеку НАТО про підготовку України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Глава МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з Єнсом Столтенбергом щодо наступних кроків України на шляху до НАТО та поінформував Генсекретаря про підготовку України до першого Форуму оборонних індустрій, передає УНН.
Цитата
"... говорив зі Столтенбергом про наступні кроки України на шляху до НАТО. Ми обговорили адаптовану Річну національну програму та повноцінне розгортання Ради Україна-НАТО.
Я також поінформував Генерального секретаря про підготовку України до першого Форуму оборонної промисловості", - написав Кулеба в Х.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Резніков повідомив, коли орієнтовно відбудеться Форум оборонних індустрій в Україні
Доповнення
Раніше повідомлялося, що восени 2023 року в Україні відбудеться масштабний Форум оборонних індустрій, де український оборонно-промисловий комплекс покаже свої досягнення.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з радником з питань національної безпеки Чехії Томашем Пояром та запросив чеський уряд і компанії на перший в Україні Форум оборонної промисловості цієї осені.