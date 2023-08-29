Первый Форум оборонных индустрий: Кулеба рассказал генсеку НАТО о подготовке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Глава МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры с Йенсом Столтенбергом по поводу следующих шагов Украины на пути в НАТО и проинформировал Генсекретаря о подготовке Украины к первому Форуму оборонных индустрий, передает УНН.
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"... говорил со Столтенбергом о следующих шагах Украины на пути к НАТО. Мы обсудили адаптированную Годовую национальную программу и полноценное развертывание Совета Украина-НАТО.
Я также проинформировал Генерального секретаря о подготовке Украины к первому Форуму оборонной промышленности", - написал Кулеба в Х.
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Дополнение
Ранее сообщалось, что осенью 2023 года в Украине состоится масштабный Форум оборонных индустрий, где украинский оборонно-промышленный комплекс покажет свои достижения.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с советником по вопросам национальной безопасности Чехии Томашем Пояром и пригласил чешское правительство и компании на первый в Украине Форум оборонной промышленности этой осенью.