Київ розраховує на активну участь Анкари у Форумі оборонних індустрій - посол України у Туреччині

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«Одним з локомотивів двосторонньої і стратегічної взаємодії є оборонний сектор. Ми вже бачимо, наскільки серйозно українська промисловість присутня на турецькому ринку, зокрема через постачання авіадвигунів і високотехнологічних продуктів до авіаційної техніки, безбілетників, певного виду озброєння. Звичайно ми знаємо про Bayraktar, про його присутність та плани компанії Baykar породити відповідний завод. Зараз ми розраховуємо на широкомасштабну участь турецької сторони у Форумі оборонних індустрій, який планується незабаром в Україні», - заявив посол.

За його словами, протягом цього року відбулась низка важливих контактів між відповідними міністерствами, компаніями і уповноваженими органами щодо розвитку перспективних напрямків співпраці.

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Крім того, Боднар нагадав, що перед війною була підписана Угода між Україною та Туреччиною про вільну торгівлю і зараз завершується процес її ратифікації. За словами посла, Угода повинна дозволити значній частині товарів з України та Туреччини заходити на ринки один одного без високих податкових мит.

Також, за словами посла, великою темою двосторонніх відносин є відбудова України.

«Деякі турецькі фірми вже беруть активну участь у проєктах з відбудови критичної інфраструктури. Є агенції, фірми і корпорації, які вже стоять в черзі на проєкти відновлення України, особливо регіонів, які постраждали. Туреччина свого часу проголосила про бажання взяти патронат над Харківською областю. Це один з тих напрямків, який найближчими тижнями буде обговорений на рівні відповідних міністерств для того, щоб узгодити дорожню карту залучення турецьких компаній та міжнародних фінансових ресурсів для відновлення України», - зазначив посол.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що восени 2023 року в Україні відбудеться масштабний Форум оборонних індустрій, де український оборонно-промисловий комплекс покаже свої досягнення.