"Киев под надежной защитой": Резников посетил украинских защитников на передовой

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“Имел честь вручить нашим защитникам знаки отличия Министерства обороны - наградное огнестрельное и холодное оружие. Ребята встречают врага на переднем крае. Именно благодаря им и их собратьям и посестрам российские оккупанты уже месяц пытаются выполнить трехдневный план по их встрече в Украине цветами. Танец на граблях оккупанту, видимо, нравится, поэтому, опыт Чернобаевки им в помощь”, - отметил Резников.

Детали

В частности, глава ведомства вместе с командующим обороны Киева и области - командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковником Александром Сырським посетили передовые позиции украинских воинов.

На всех направлениях стратегической обороны столицы настрой одинаковый - уверены, полны оптимизма, готовы гнать захватчиков до границы, указал Резников.

"Киев под надежной защитой нашей армии. Это означает, что Украина выстоит при любых условиях" - подчеркнул министр обороны.

Дополнение

Ночь в Киеве прошла спокойно.



