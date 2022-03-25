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"Киев под надежной защитой": Резников посетил украинских защитников на передовой

Киев • УНН

 • 125232 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников наградил огнестрельным и холодным оружием украинских защитников на передовой. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение в его Facebook.

"Киев под надежной защитой": Резников посетил украинских защитников на передовой

Цитата

“Имел честь вручить нашим защитникам знаки отличия Министерства обороны - наградное огнестрельное и холодное оружие. Ребята встречают врага на переднем крае. Именно благодаря им и их собратьям и посестрам российские оккупанты уже месяц пытаются выполнить трехдневный план по их встрече в Украине цветами. Танец на граблях оккупанту, видимо, нравится, поэтому, опыт Чернобаевки им в помощь”, - отметил Резников.

Детали

В частности, глава ведомства вместе с командующим обороны Киева и области - командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковником Александром Сырським посетили передовые позиции украинских воинов.

На всех направлениях стратегической обороны столицы настрой одинаковый - уверены, полны оптимизма, готовы гнать захватчиков до границы, указал Резников.

"Киев под надежной защитой нашей армии. Это означает, что Украина выстоит при любых условиях" - подчеркнул министр обороны.

Дополнение

Ночь в Киеве прошла спокойно.

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