"Київ під надійним захистом": Резніков відвідав українських захисників на передовій
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков нагородив вогнепальною та холодною зброєю українських захисників на передовій. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення у його Facebook.
Цитата
“Мав честь вручити нашим захисникам відзнаки Міністерства оборони – нагородну вогнепальну та холодну зброю. Хлопці зустрічають ворога на передньому краї. Саме завдяки їм та їхнім побратимам та посестрам російські окупанти вже місяць намагаються виконати триденний план по їх зустрічі в Україні квітами. Танок на граблях окупанту, мабуть, подобається, тож, досвід Чорнобаївки їм в допомогу”, - зазначив Резніков.
Деталі
Зокрема, голова відомства разом з командувачем оборони Києва та області-командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковником Олександром Сирським відвідали передові позиції українських воїнів.
На всіх напрямках стратегічної оборони столиці настрій однаковий – впевнені, сповнені оптимізму, готові гнати загарбників до кордону, вказав Резніков.
"Київ під надійним захистом нашої армії. Це означає, що Україна вистоїть за будь-яких умов" - наголосив міністр оборони.
Доповнення
Ніч у Києві минула спокійно.