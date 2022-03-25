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Ніч у Києві минула спокійно, сьогодні працюватимуть шість міні-ярмарків

Київ • УНН

 • 143844 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Ніч у Києві минула спокійно, інфраструктура, транспорт у столиці працюють, сьогодні організують 6 міні-ярмарків. Про це повідомили у КМДА, пише УНН.

Ніч у Києві минула спокійно, сьогодні працюватимуть шість міні-ярмарків

Цитата

"Ніч проти 25 березня у Києві пройшла спокійно. Працює інфраструктура міста: комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Містянам надаються усі комунальні послуги. У столиці працює комунальний транспорт, продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, зоомагазини, міні-ярмарки та столичні ринки", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними столичної влади, у Києві сьогодні працюватимуть 6 міні-ярмарків у чотирьох районах міста.

"Час роботи міні-ярмарків із 10:30 до 13:00. У Голосіївському районі робота міні-ярмарків розпочинається о 10:00", - повідомили у КМДА, надавши перелік міні-ярмарків, що працюватимуть.

Вказано, що на міні-ярмарках реалізовується картопля, овочі борщового набору, бакалія тощо. Графік роботи може оперативно змінюватися.

При цьому у КМДА закликали не виходити з дому без нагальної потреби, не порушувати правила комендантської години не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Також через пожежну небезпеку містянам заборонено відвідувати столичні лісопаркові зони поза межами житлових мікрорайонів.

Доповнення

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