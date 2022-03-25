Ніч у Києві минула спокійно, сьогодні працюватимуть шість міні-ярмарків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Ніч у Києві минула спокійно, інфраструктура, транспорт у столиці працюють, сьогодні організують 6 міні-ярмарків. Про це повідомили у КМДА, пише УНН.
Цитата
"Ніч проти 25 березня у Києві пройшла спокійно. Працює інфраструктура міста: комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Містянам надаються усі комунальні послуги. У столиці працює комунальний транспорт, продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, зоомагазини, міні-ярмарки та столичні ринки", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними столичної влади, у Києві сьогодні працюватимуть 6 міні-ярмарків у чотирьох районах міста.
"Час роботи міні-ярмарків із 10:30 до 13:00. У Голосіївському районі робота міні-ярмарків розпочинається о 10:00", - повідомили у КМДА, надавши перелік міні-ярмарків, що працюватимуть.
Вказано, що на міні-ярмарках реалізовується картопля, овочі борщового набору, бакалія тощо. Графік роботи може оперативно змінюватися.
При цьому у КМДА закликали не виходити з дому без нагальної потреби, не порушувати правила комендантської години не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Також через пожежну небезпеку містянам заборонено відвідувати столичні лісопаркові зони поза межами житлових мікрорайонів.
Доповнення
Під Києвом знищили опорний пункт російських окупантів, ліквідовано 40 загарбників, інші втекли в ліс.