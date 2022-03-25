Під Києвом знищили опорний пункт російських окупантів - Кузик

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"Дійсно, деякі успіхи є навколо Києва. Ворог відтиснутий подалі. По лівому березі вчора в районі Баришівки був успішний наступ на населені пункти, наприклад, Лук'янівка. Його повністю звільнили. Це був такий опорник окупантів. Там була велика кількість, декілька сотень солдатів. Танки та техніка. Техніку спалено, підбиті танки, навіть деяку техніку взяли як трофейну. На жаль, знищено тільки сорок, що підтверджено, окупантів, решті вдалося повтікати, частина у ліси сховалася. Їх зараз шукають наші військові та намагаються знищити там, де знайдуть", - сказав Кузик.

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ЗСУ звільнили від окупантів село Лук'янівка на Київщині.