ЗСУ звільнили від окупантів село Лук‘янівка на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Українські військові звільнили від окупантів село Лук‘янівка на Київщині та продовжують наступ на рашистів. Про це повідомив учасник боїв та заступник голови Кіровоградської облради Дмитро Лінько, передає УНН.
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"Ми взяли Лук‘янівку!!! В результаті боїв знищено близько 40 орків, 9 бмп і 2 танки. Один танк віджатий і тепер косить русню!!!" - написав Лінько.
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Він наголосив, що було вибито з села ворога.
"За даними, які нам передавав полонений, тут було майже 200 росіян. Частина залишилася лежати в землі, частина втекла. Будемо вибивати їх подалі від Києва", - розповів Лінько.
Доповнення
Високопоставлений чиновник з Міністерства оборони США повідомив, що російські війська були відкинуті на відстань приблизно 55 кілометрів на схід від столиці України упродовж минулої доби.