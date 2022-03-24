ВСУ освободили от оккупантов село Лукьяновка в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Украинские военные освободили от оккупантов село Лукьяновка на Киевщине и продолжают наступление на рашистов. Об этом сообщил участник боев и заместитель председателя Кировоградского облсовета Дмитрий Линько, передает УНН.
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"Мы взяли Лукьяновку!!! В результате боев уничтожено около 40 орков, 9 бмп и 2 танка. Один танк отжат и теперь косит русню!!!" - написал Линько.
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Он подчеркнул, что был выбит из села враг.
"По данным, которые нам передавал пленный, здесь было почти 200 русских. Часть осталась лежать в земле, часть убежала. Будем выбивать их подальше от Киева", - рассказал Линько.
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Высокопоставленный чиновник из Министерства обороны США сообщил, что российские войска были отброшены на расстояние примерно 55 километров к востоку от столицы Украины в течение минувших суток.