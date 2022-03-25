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Под Киевом уничтожили опорный пункт российских оккупантов - Кузык

Киев • УНН

 • 650895 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Под Киевом уничтожили опорный пункт российских оккупантов, ликвидировано 40 захватчиков, остальные бежали в лес. Об этом сообщил глава территориальной обороны Киева Петр Кузык во время телемарафона, пишет УНН.

Под Киевом уничтожили опорный пункт российских оккупантов - Кузык

Цитата:

"Действительно, некоторые успехи есть вокруг Киева. Враг оттиснут подальше. По левому берегу вчера в районе Барышевки было успешное наступление на населенные пункты, например, Лукьяновка. Его полностью освободили. Это был такой опорник оккупантов. Там было большое количество, несколько сотен солдат. Танки и техника. Техника сожжена, подбиты танки, даже некоторую технику взяли как трофейную. К сожалению, уничтожено только сорок, что подтверждено, оккупантов, остальным удалось бежать, часть в леса спряталась. Их сейчас ищут наши военные и пытаются уничтожить там, где найдут", - сказал Кузык.

Ранее

ВСУ освободили от оккупантов село Лукьяновка в Киевской области.

Украинские Национальные Новости

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