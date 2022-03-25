Ночь в Киеве прошла спокойно, сегодня будут работать шесть мини-ярмарок

Цитата

"Ночь на 25 марта в Киеве прошла спокойно. Работает инфраструктура города: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Горожанам предоставляются все коммунальные услуги. В столице работает коммунальный транспорт, продовольственные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, зоомагазины, мини-ярмарки и столичные рынки", - говорится в сообщении.

Детали

По данным столичных властей, в Киеве сегодня будут работать 6 мини-ярмарок в четырех районах города.

"Время работы мини-ярмарок с 10:30 до 13:00. В Голосеевском районе работа мини-ярмарок начинается в 10:00", - сообщили в КГГА, предоставив перечень мини-ярмарок, которые будут работать.

Указано, что на мини-ярмарках реализовывается картофель, овощи борщевого набора, бакалея и т.д. График работы может оперативно меняться.

При этом в КГГА призвали не выходить из дома без крайней необходимости, не нарушать правила комендантского часа, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Также из-за пожарной опасности горожанам запрещено посещать столичные лесопарковые зоны за пределами жилых микрорайонов.

Дополнение

Под Киевом уничтожили опорный пункт российских оккупантов, ликвидировано 40 захватчиков, остальные бежали в лес.