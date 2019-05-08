Киев парализовали вечерние пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. На дорогах Киева, особенно в центре города, наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, максимальное затруднение движения наблюдается в центральной части города, в частности, на бульваре Тараса Шевченко, улицах Крещатик, Большой Житомирской, Институтской, Михаила Грушевского, на Набережном шоссе, а также на улицах Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, проспекте Степана Бандеры и Воздухофлотском проспекте.
Водителям следует учесть, что перекрыто движение на улице Вадима Гетьмана и Академика Туполева.
Кроме того, значительное усложнение движения заметно на Большой окружной дороге, на проспектах Соборности, Академика Палладина и Николая Бажана, Победы, улицы Набережно-Рыбальской.
На столичных мостах, в частности, на Северном, Южном, мосту Метро, Дарницком и Патона наблюдаются пробки в направлении левого берега.
Напомним, на выходных в Украине будет дождь.