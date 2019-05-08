Київ паралізували вечірні затори
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. На дорогах Києва, особливо у центрі міста, спостерігається значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, максимальне ускладнення руху спостерігається в центральній частині міста, зокрема, на бульварі Тараса Шевченка, вулицях Хрещатик, Великій Житомирській, Інститутській, Михайла Грушевського, на Набережному шосе, а також на вулицях Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, В’ячеслава Чорновола, проспекті Степана Бандери та Повітрофлотському проспекті.
Водіям варто врахувати перекритий рух на вулиці Вадима Гетьмана та Академіка Туполєва.
Крім того, значне ускладнення руху помітне на Великій окружній дорозі, на проспектах Соборності, Академіка Палладіна та Миколи Бажана, Перемоги, вулиці Набережно-Рибальській.
На столичних мостах, зокрема, на Північному, Південному, мосту Метро, Дарницькому та Патона спостерігаються затори у напрямку лівого берега.
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