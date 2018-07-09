Киев достаточно обеспечен хлором, вводить график подачи воды не планируют
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Киев достаточно обеспечен хлором, который используется для обеззараживания воды. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала", передает УНН.
"Город Киев на сегодняшний день в достаточном количестве обеспечено жидким хлором, который Киевводоканал использует для обеззараживания питьевой воды", - сообщил генеральный директор ЗАО "АК "Киевводоканал" Дмитрий Новицкий.
Отмечается также, что водоканалы Украины пока рассматривают различные способы обеззараживания воды, в качестве альтернативы хлора.
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Прорабатывается несколько вариантов замены этого обеззараживателя на современные и безопасные - низкоонцентрированный гипохлорит натрия, смешанные оксиданты, или диоксид хлора.
Кроме того, в Киевводоканале отметили, что в ближайшее время в городе не планируется введение графика подачи воды.
Напомним, коммунальное предприятие "Плесо" не рекомендует купаться на всех 13 пляжах Киева. По состоянию на 9 июля на всех пляжах вывесили желтый флаг (купаться не рекомендуется).