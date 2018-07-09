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Ексклюзив
25 березня, 17:08
• 52663 перегляди
Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я
25 березня, 15:22
• 107820 перегляди
Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США
25 березня, 15:09
• 101962 перегляди
США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді
25 березня, 13:46
• 129565 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення
25 березня, 11:37
• 105732 перегляди
Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту
Ексклюзив
25 березня, 09:27
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Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку
Ексклюзив
24 березня, 15:27
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У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту
Ексклюзив
24 березня, 12:16
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Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото
24 березня, 11:58
• 295413 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати
24 березня, 11:26
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Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться
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25 березня, 17:34
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Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі
25 березня, 18:00
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Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях
25 березня, 18:07
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Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення
25 березня, 13:46
• 129572 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня
25 березня, 04:30
• 164944 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати
24 березня, 11:58
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