Купаться на столичных пляжах не рекомендуется: названы причины

“По состоянию на 9 июля на всех пляжах вывесили желтый флаг (купаться не рекомендуется)”, — говорится в сообщении.

Это такие пляжи:

Детский Венеция Молодежный Золотой Предместная-Слободка Центральный Галерная Вербное Пуща-Водица Черторой Радужный Радуга Тельбин.

Как отмечается, статус пляжа специалисты устанавливают на основании результатов анализов проб воды.

По прогнозам синоптиков, в Украине 9 июля и всю неделю будет жарко, до 33 градусов тепла.

Напомним, 6 июля в Украине презентовали онлайн-карту загрязненности рек.

Кроме того, как сообщал УНН, централизованное питьевое водоснабжение в Украине оказалось под угрозой.