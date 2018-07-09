Купаться на столичных пляжах не рекомендуется: названы причины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Коммунальное предприятие “Плесо” не рекомендует купаться на всех 13 пляжах Киева. Об этом сообщается на сайте предприятия, передает УНН.
“По состоянию на 9 июля на всех пляжах вывесили желтый флаг (купаться не рекомендуется)”, — говорится в сообщении.
Это такие пляжи:
- Детский
- Венеция
- Молодежный
- Золотой
- Предместная-Слободка
- Центральный
- Галерная
- Вербное
- Пуща-Водица
- Черторой
- Радужный
- Радуга
- Тельбин.
Как отмечается, статус пляжа специалисты устанавливают на основании результатов анализов проб воды.
По прогнозам синоптиков, в Украине 9 июля и всю неделю будет жарко, до 33 градусов тепла.
Напомним, 6 июля в Украине презентовали онлайн-карту загрязненности рек.
Кроме того, как сообщал УНН, централизованное питьевое водоснабжение в Украине оказалось под угрозой.