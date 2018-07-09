Київ достатньо забезпечений хлором, вводити графік подачі води не планують
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Київ достатньо забезпечений хлором, який використовується для знезараження води. Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу", передає УНН.
"Місто Київ станом на сьогоднішній день в достатній кількості забезпечене рідким хлором, який Київводоканал використовує для знезараження питної води", – повідомив генеральний директор ПрАТ "АК "Київводоканал" Дмитро Новицький.
Зазначається також, що водоканали України наразі розглядають різні способи знезараження води, як альтернативу хлору.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Централізоване питне водопостачання в Україні опинилось під загрозою
Опрацьовується декілька варіантів заміни цього знезаражувача на сучасні та безпечніші – низькоконцентрований гіпохлорит натрію, змішані оксиданти, чи діоксид хлору.
Крім того, в Київводоканалі наголосили, що найближчим часом в місті не планується введення графіку подачі води.
Нагадаємо, комунальне підприємство “Плесо” не рекомендує купатися на всіх 13 пляжах Києва. Станом на 9 липня на всіх пляжах вивісили жовтий прапор (купатися не рекомендується).