"Киев-Баскет" минимально обыграл "Днепр" в центральной игре Суперлиги

Киевляне удержали преимущество, которое имели на протяжении большей части матча, выиграв со счетом 76:75. “Киев-Баскет” продолжил свою серию побед до 6 матчей, а “Днепр” потерпел первое поражение в сезоне после трех подряд побед.

“Киев-Баскет”: Брэндон Янг 4 очков + 7 передач, Мишула 13 Близнюк 16 + 5 подборов, Ковалев 2 + 5 подборов, Коренюк (9 + 6 подборов — старт; Месси 6 + 5 передач, Тамм, Крутоус 7, Павлов 11 + 9 подборов + 4 передачи, Джейкобсон 8 + 9 подборов.

“Днепр”: Дугат 9 + 7 передач, Закурдаев, Глебов 8 + 6 подборов, Тимофеенко 14 Кравцов 12 — старт; Коломойский 2, Шундель 10 Корниенко 6 + 7 подборов, Бобров 11 + 2 блок-шота, Бондарчук 3.

Отметим, в других баталиях “Тернополь” обыграл “Харьковские Соколы” 96:67, а “Николаев” уступил “Запорожью” — 66:90.