“Київ-Баскет” мінімально обіграв “Дніпро” у центральній грі Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. БК “Київ-Баскет” приймав “Дніпро” у центральному матчі третього туру регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Кияни втримали перевагу, яку мали протягом більшої частини матчу, вигравши з рахунком 76:75. “Київ-Баскет” продовжив свою серію перемог до 6 матчів, а “Дніпро” зазнав першої поразки у сезоні після трьох поспіль звитяг.
“Київ-Баскет”: Брендон Янг 4 очок + 7 передач, Мішула 13, Близнюк 16 + 5 підбирань, Ковальов 2 + 5 підбирань, Коренюк (9 + 6 підбирань — старт; Мессі 6 + 5 передач, Тамм, Крутоус 7, Павлов 11 + 9 підбирань + 4 передачі, Джейкобсон 8 + 9 підбирань.
“Дніпро”: Дугат 9 + 7 передач, Закурдаєв, Глєбов 8 + 6 підбирань, Тимофеєнко 14, Кравцов 12 — старт; Коломойський 2, Шундель 10, Корнієнко 6 + 7 підбирань, Бобров 11 + 2 блок-шота, Бондарчук 3.
Відзначимо, в інших баталіях “Тернопіль” обіграв “Харківські Соколи” 96:67, а “Миколаїв” поступився “Запоріжжю” — 66:90.