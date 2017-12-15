Киеву на выходные обещают дождь и гололед
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. По данным синоптиков 17 и 18 декабря на дорогах столицы местами ожидается гололедица, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"17 декабря синоптики прогнозируют местами небольшой снег, температура ночью около 0°.
18 декабря существенных осадков не ожидается, температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2 ° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с ", - предупреждает управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.
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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций просит киевлян быть осторожными во время передвижения по городу с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций.
Кроме того синоптики предупреждают, что сегодня до конца суток 15 декабря в столице сохранится туман, видимость 200-500 м.
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В субботу 16 декабря в Киеве будет облачная погода с прояснениями, небольшой дождь (ночью местами). Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4 ° тепла, днем 6-8 °.