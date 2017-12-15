Киеву на выходные обещают дождь и гололед

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 98053 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101825 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102182 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116238 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103274 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105783 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112671 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117229 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123050 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134780 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Киеву на выходные обещают дождь и гололед

Киеву на выходные обещают дождь и гололед

Киев  •  УНН

 • 8923 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. По данным синоптиков 17 и 18 декабря на дорогах столицы местами ожидается гололедица, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"17 декабря синоптики прогнозируют местами небольшой снег, температура ночью около 0°.

18 декабря существенных осадков не ожидается, температура ночью 2-4° мороза, днем ​​0-2 ° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с ", - предупреждает управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.

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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций просит киевлян быть осторожными во время передвижения по городу с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций.

Кроме того синоптики предупреждают, что сегодня до конца суток 15 декабря в столице сохранится туман, видимость 200-500 м.

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В субботу 16 декабря в Киеве будет облачная погода с прояснениями, небольшой дождь (ночью местами). Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4 ° тепла, днем ​​6-8 °.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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