Києву на вихідні обіцяють дощ і ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. За даними синоптиків 17 та 18 грудня на дорогах столиці місцями очікується ожеледиця, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“17 грудня синоптики прогнозують місцями невеликий сніг, температура протягом доби близько 0°.
18 грудня істотних опадів не очікується, температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с”, — попереджає управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА.
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Управління з питань надзвичайних ситуацій просить киян бути обережними під час пересування містом із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій.
Окрім того синоптики попереджають, що сьогодні до кінця доби 15 грудня у столиці утримається туман, видимість 200-500 м.
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У суботу 16 грудня у Києві буде хмарна погода з проясненнями, невеликий дощ (вночі місцями). Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.