Киевлянин сбывал фальшивые деньги в Киеве и 14 областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Львовские правоохранители сообщили о подозрении киевлянину, который сбывал фальшивые российские рубли в Киеве и еще 14 областях Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
Правоохранители установили, что 31-летний киевлянин систематически сбывал фальшивые купюры номиналом в 5000 российских рублей.
Злоумышленника задержали во Львове, в помещении банковского учреждения при обмене шести купюр, которые не соответствовали аналогичным образцам банкнот Банка Российской Федерации. Поддельные денежные средства были изъяты и направлены на экспертизу.
Преступник был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.
Работники полиции уже установили причастность злоумышленника почти к 30 фактам сбыта фальшивых купюр Российской Федерации. Обменяв их в банковских учреждениях мужчина получил более 260 000 гривен.
Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, сбыт поддельных денег) УК Украины. Максимальное наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Досудебное расследование продолжается.