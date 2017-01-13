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Киевлянин сбывал фальшивые деньги в Киеве и 14 областях Украины

Киевлянин сбывал фальшивые деньги в Киеве и 14 областях Украины

Киев • УНН

 • 12237 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Львовские правоохранители сообщили о подозрении киевлянину, который сбывал фальшивые российские рубли в Киеве и еще 14 областях Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Правоохранители установили, что 31-летний киевлянин систематически сбывал фальшивые купюры номиналом в 5000 российских рублей.

Злоумышленника задержали во Львове, в помещении банковского учреждения при обмене шести купюр, которые не соответствовали аналогичным образцам банкнот Банка Российской Федерации. Поддельные денежные средства были изъяты и направлены на экспертизу.

Преступник был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Работники полиции уже установили причастность злоумышленника почти к 30 фактам сбыта фальшивых купюр Российской Федерации. Обменяв их в банковских учреждениях мужчина получил более 260 000 гривен.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, сбыт поддельных денег) УК Украины. Максимальное наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается.

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