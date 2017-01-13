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Киянин збував фальшиві гроші в Києві та 14 областях України

Киянин збував фальшиві гроші в Києві та 14 областях України

Київ • УНН

 • 12237 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Львівські правоохоронці повідомили про підозру киянину, який збував фальшиві російські рублі у Києві та ще 14 областях України. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили, що 31-річний киянин систематично збував фальшиві купюри номіналом у 5000 російських рублів.

Зловмисника затримали у Львові,у приміщенні банківської установи під час обміну шести купюр, які не відповідали аналогічним зразкам банкнотів Банку Російської Федерації. Підроблені грошові кошти були вилучені та скеровані на експертизу.

Злочинця було затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді арешту.

Працівники поліції вже встановили причетність зловмисника майже до 30 фактів збуту фальшивих купюр Російської Федерації. Обмінявши їх у банківських установах чоловік отримав понад 260 тисяч гривень.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочинів за ч.2 ст.190 (шахрайство) та ч.2 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, збут підроблених грошей) КК України. Максимальне покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває.

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