Киянин збував фальшиві гроші в Києві та 14 областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Львівські правоохоронці повідомили про підозру киянину, який збував фальшиві російські рублі у Києві та ще 14 областях України. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Правоохоронці встановили, що 31-річний киянин систематично збував фальшиві купюри номіналом у 5000 російських рублів.
Зловмисника затримали у Львові,у приміщенні банківської установи під час обміну шести купюр, які не відповідали аналогічним зразкам банкнотів Банку Російської Федерації. Підроблені грошові кошти були вилучені та скеровані на експертизу.
Злочинця було затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді арешту.
Працівники поліції вже встановили причетність зловмисника майже до 30 фактів збуту фальшивих купюр Російської Федерації. Обмінявши їх у банківських установах чоловік отримав понад 260 тисяч гривень.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочинів за ч.2 ст.190 (шахрайство) та ч.2 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, збут підроблених грошей) КК України. Максимальне покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Досудове розслідування триває.