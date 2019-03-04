Киевлянин, который погиб под колесами поезда во Львове, был срочником
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В результате наезда поезда во Львове погиб 21-летний киевлянин. Молодой человек проходил срочную службу. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
3 марта на железнодорожном полотне вблизи улицы Курмановича во Львове обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Полицейские установили, что это 21-летний летний киевлянин. Предварительно, мужчина погиб в течение ночи в результате наезда поезда. Было установлено, что погибший проходил срочную военную службу в военной части во Львове. На момент гибели вероятно находился в увольнении.
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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Начато досудебное расследование по ст. 276 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного).
Как сообщал УНН, в результате наезда поезда во Львове погиб 21-летний киевлянин.