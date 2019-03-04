Киянин, який загинув під колесами потяга у Львові, був строковиком

3 березня на залізнодорожному полотні поблизу вулиці Курмановича у Львові виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Поліцейські встановили, що це 21-річний річний киянин. Попередньо, чоловік загинув впродовж ночі внаслідок наїзду потяга. Було встановлено, що загиблий проходив строкову військову службу у військовій частині у Львові. На момент загибелі ймовірно перебував у звільненні.



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Правоохоронці встановлюють обставини події. Розпочато досудове розслідування за ст. 276 КК України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного).



Як повідомляв УНН, внаслідок наїзду потяга у Львові загинув 21-річний киянин.