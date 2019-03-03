На залізничних коліях у Львові знайшли тіло молодого киянина

"Сьогодні, 3 березня, до поліції надійшло повідомлення про те, що на залізнодорожному полотні поблизу вулиці Курмановича у Львові виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Поліцейські встановили, що це 21-річний річний киянин. Попередньо, чоловік загинув впродовж ночі внаслідок наїзду невідомого потяга",- повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці встановлюють обставини події, а також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Харкові під колесами потягів за добу загинуло двоє чоловіків.