На железнодорожных путях во Львове нашли тело молодого киевлянина
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 марта. УНН. В результате наезд поезда во Львове погиб 21-летний киевлянин. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП во Львовской области, передает УНН.
"Сегодня, 3 марта, в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном полотне вблизи улицы Курмановича во Львове обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Полицейские установили, что это 21-летний летний киевлянин. Предварительно, мужчина погиб в течение ночи в результате наезд неизвестного поезда", - сообщилы в Нацполиции.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также решается вопрос о открытии уголовного производства.
Напомним, в Харькове под колесами поездов за сутки погибли двое мужчин.