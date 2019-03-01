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У Харкові за добу поїзди на смерть збили двох чоловіків

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. У Харкові під колесами потягів за добу загинуло двоє чоловіків. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.

Так, 28 лютого о 02:06 на 10 км залізничного перегону станції "Ордівка", між селами Ватутіно Дергачівського району та Утківка Харківського району, вантажним потягом був смертельно травмований невідомий чоловік віком близько 45-50 років.

Повідомляється, що він самостійно вийшов назустріч потягу, на звукові та світові сигнали не реагував. Тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу.

Того ж дня до Дергачівського відділу поліції о 03:01 надійшла інформація про те, що поблизу залізничної станції "Слатине" пасажирським потягом сполученням "Москва-Кривий Ріг" був смертельно травмований невідомий чоловік, віком близько 30-35 років, який переходив залізничну колію у невстановленому для цього місці. Він був одягнутий у світлі джинси та чорну куртку.

За даними фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Проводяться заходи щодо встановлення осіб загиблих і обставин подій.

Як повідомляв УНН, помічника машиніста переїхав поїзд, коли той перевіряв гальма.

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