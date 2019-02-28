Помічника машиніста переїхав поїзд, коли той перевіряв гальма

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Тернопільському районі чоловік загинув під колесами потяга під час перевірки гальмівної системи. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції області.

Інцидент стався 28 лютого близько 11:20 в Тернопільському районі. Потяг рухався за напрямком Тернопіль-Березовиця.

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"Під час руху машиніст відчув проблеми в гальмівній системі. Аби її виправити, вийшов його помічник. Чоловік мав перевірити усі 52 вагони. В якийсь момент потяг рушив і травмував чоловіка", - повідомили у прес-службі.

Ушкодження виявилися не сумісними з життям. Чоловік загинув на місці події.

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Слідчо-оперативна група встановлює усі причини інциденту. Триває слідство.

Нагадаємо, у Кропивницькій області потрапила під потяг неповнолітня дівчина.

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