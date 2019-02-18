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Найшвидший потяг в Індії зіткнувся з коровою на наступний день після запуску

Найшвидший потяг в Індії зіткнувся з коровою на наступний день після запуску

Київ • УНН

 • 10183 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Найшвидший потяг в Індії Vande Bharat Express 16 лютого зіткнувся з коровою на наступний день після запуску. Через зіткнення у потязі трапився збій в електропостачанні, що призвело до знеструмлення 4 вагонів і ушкодження гальмівної системи. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

У першу подорож потяг під назвою Vande Bharat Express урочисто запустив Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Мандрівка пройшла успішно, однак на зворотньому шляху 16 лютого на заваді експреса стала корова.

Цей експрес, побудований у рамках урядової програми "Make in India", вважається найшвидшим потягом Індії. Він здатен розвивати швидкість до 180 км/год і дозволяє скоротити час у дорозі з Нью-Делі до Варанасі з 14 до 8 годин.

Влада Індії намагається модернізувати свою залізницю, побудовану ще британцями, аби розширити обсяг пасажироперевезення. Зараз пасажиропотік в Індії складає 23 мільйонів пасажирів щодня.

Нагадаємо, в Індії одинадцять вагонів швидкісного потяга Seemanchal Express зійшли з рейок в штаті Біхар. В результаті загинули семеро людей.

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