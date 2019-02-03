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Аварія потяга в Індії: щонайменше 7 загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. В Індії одинадцять вагонів швидкісного потяга Seemanchal Express зійшли з рейок в штаті Біхар. В результаті загинули семеро людей, повідомляє агентство ANI, передає УНН.

Агентство додає, що три вагони перекинулися. Відзначається, що залізниця виплатить 500 тисяч рупій (близько 7 тисяч доларів) сім’ям загиблих, 100 тисяч (близько 1,4 тисячі) важко пораненим, і 50 тисяч (близько 700 доларів) — тим, хто отримав незначні травми. За даними ANI, всі медичні витрати також взяла на себе залізниця.

India Today повідомляє, що аварія сталася о 03:50 за місцевим часом (00:20 за київським часом). В результаті постраждали 24 людини. Телеканал зазначає, поїзд рухався на повній швидкості. За попередніми даними, причиною став перелом рейки на кінці залізничної станції. Канал також опублікував в Twitter відео з місця події.

#SeemanchalExpress accident: 9 coaches derailed in Bihar's Sahadai Buzurg. Six people have been reported dead. @sujjha reports from the mishap site. #ITVideo
More videos: https://t.co/Nounxo6IKQ pic.twitter.com/6O9CvVDRzi

— India Today (@IndiaToday) 3 лютого 2019 р.

Нагадуємо, на початку року в Австрії потяг врізався в повалене дерево і зупинився.

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