Авария поезда в Индии: не менее 7 погибших

Агентство добавляет, что три вагона перевернулись. Отмечается, что железная дорога выплатит 500 тысяч рупий (около 7 тысяч долларов) семьям погибших, 100 тысяч (около 1,4 тысячи) тяжело ранен, и 50 тысяч (около 700 долларов) — тем, кто получил незначительные травмы. По данным ANI, все медицинские расходы также взяла на себя железная дорога.

India Today сообщает, что авария произошла в 03:50 по местному времени (00:20 по киевскому времени). В результате пострадали 24 человека. Телеканал отмечает, поезд двигался на полной скорости. По предварительным данным, причиной стал перелом рельса на конце железнодорожной станции. Канал также опубликовал в Twitter видео с места происшествия.

#SeemanchalExpress accident: 9 coaches derailed in Bihar’s Sahadai Buzurg. Six people have been reported dead. @sujjha reports from the mishap site. #ITVideo

More videos: https://t.co/Nounxo6IKQ pic.twitter.com/6O9CvVDRzi

— India Today (@IndiaToday) 3 лютого 2019 р.

Напоминаем, в начале года в Австрии поезд врезался в поваленное дерево и остановился.