Самый быстрый поезд в Индии столкнулся с коровой на следующий день после запуска
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Самый быстрый поезд в Индии Vande Bharat Express 16 февраля столкнулся с коровой на следующий день после запуска. Из-за столкновения в поезде произошел сбой в электроснабжении, что привело к обесточиванию 4 вагонов и повреждению тормозной системы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
В перове путешествие поезд под названием Vande Bharat Express торжественно запустил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Поездка прошла успешно, однако на обратном пути 16 февраля на пути экспресса оказалась корова.
Этот экспресс, построенный в рамках правительственной программы Make in India, считается самым быстрым поездом Индии. Он способен развивать скорость до 180 км/ч и позволяет сократить время в пути из Нью-Дели в Варанаси с 14 до 8 часов.
Власти Индии пытаются модернизировать свою железную дорогу, построенную еще британцами, чтобы расширить объем пассажироперевозок. Сейчас пассажиропоток в Индии составляет 23 миллионов пассажиров ежедневно.
Напомним, в Индии одиннадцать вагонов скоростного поезда Seemanchal Express сошли с рельсов в штате Бихар. В результате погибли семь человек