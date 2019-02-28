Помощника машиниста переехал поезд, когда тот проверял тормоза
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Тернопольском районе мужчина погиб под колесами поезда во время проверки тормозной системы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.
Инцидент произошел 28 февраля около 11:20 в Тернопольском районе. Поезд двигался по направлению Тернополь-Борки.
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"Во время движения машинист почувствовал проблемы в тормозной системе. Чтобы ее исправить, вышел его помощник. Мужчина должен біл проверить все 52 вагона. В какой-то момент поезд тронулся и травмировал мужчину", - сообщили в пресс-службе.
Повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина погиб на месте происшествия.
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Следственно-оперативная группа устанавливает все причины инцидента. Продолжается следствие.
Напомним, в Кропивницкий области попала под поезд несовершеннолетняя девушка.