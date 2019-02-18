У Швейцарії зійшов з рейок швидкісний потяг
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Швейцарії, недалеко від міста Базель, з рейок зійшов швидкісний пасажирський поїзд Intercity-Express (ICE). Про це повідомляє УНН, посилаючись на сайт залізничних доріг Швейцарії.
У Швейцарії, недалеко від міста Базель, о 20:50 (за місцевим часом - ред.) з рейок зійшов пасажирський високошвидкісний потяг. Поїзд прямував з Берліна в швейцарське курортне місто Інтерлакен.
З поїзда було евакуйовано 240 пасажирів,постраждалих немає.
Офіційних заяв причин сход проїзду з рейок поки немає. Введеться розслідування.
Нагадаємо, близько 40 вагонів товарного поїзда, що перевозив неочищену нафту, зійшли з рейок у канадській провінції Манітоба.