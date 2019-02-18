В Швейцарии сошел с рельсов высокоскоростной поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Швейцарии, недалеко от города Базель, с рельсов сошел высокоскоростной пассажирский поезд Intercity-Express (ICE). Об этом сообщает УНН, ссылаясь на сайт железнодорожных дорог Швейцарии.
В Швейцарии, недалеко от города Базель, в 20:50 (по местному времени – ред.) с рельсов сошел пассажирский высокоскоростной поезд. Поезд следовал из Берлина в швейцарский курортный город Интерлакен.
Из поезда было эвакуировано 240 пассажиров, пострадавших нет.
Официальных заявлений причин сход проезда с рельс пока нет. Введется расследование.
Напомним, около 40 вагонов товарного поезда, перевозившего неочищенную нефть, сошли с рельсов в канадской провинции Манитоба.