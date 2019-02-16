У Канаді зійшов з рейок вантажний потяг

Аварія сталася в 300 км на північний захід від Вінніпега недалеко від села Сент-Лазар. В результаті сходу з рейок 37 цистерн стався розлив нафти. Фахівці транспортної компанії CN, якій належить склад, в даний час оточили місце НП і займаються очищенням території.

Постраждалих немає.

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Як повідомляв УНН, поїзд, що перевозив зерно, зійшов з рейок, після чого загорівся локомотив, на північ від Саскатуну на півдні центральної частини Канади.