В Канаде сошел с рельсов грузовой поезд

Авария произошла в 300 км к юго-западу от Виннипега недалеко от села Сент-Лазар. В результате схода с рельсов 37 цистерн произошел разлив нефти. Специалисты транспортной компании CN, которой принадлежит состав, в настоящее время оцепили место ЧП и занимаются очисткой территории.

Пострадавших нет.

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Как сообщал УНН, поезд, перевозивший зерно, сошел с рельсов, после чего загорелся локомотив, к северу от Саскатун на юге центральной части Канады.