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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В Харькове за сутки поезда насмерть сбили двух мужчин

В Харькове за сутки поезда насмерть сбили двух мужчин

Киев  •  УНН

 • 8462 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. В Харькове под колесами поездов за сутки погибли двое мужчин. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

Так, 28 февраля в 2:06 на 10 км железнодорожного перегона станции "Ордовка", между селами Ватутино Дергачевского района и Утковка Харьковского района, грузовым поездом был смертельно травмирован неизвестный мужчина в возрасте около 45-50 лет.

Сообщается, что он самостоятельно вышел навстречу поезду, на звуковые и световые сигналы не реагировал. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

В тот же день в Дергачевский отдел полиции в 3:01 поступила информация о том, что вблизи железнодорожной станции "Слатино" пассажирским поездом сообщением "Москва-Кривой Рог" был смертельно травмирован неизвестный мужчина в возрасте около 30-35 лет, который переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. Он был одет в светлые джинсы и черную куртку.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Проводятся мероприятия по установлению личностей погибших и обстоятельств случившегося.

Как сообщал УНН, помощника машиниста переехал поезд, когда тот проверял тормоза.

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