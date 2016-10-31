Киевляне смогут сдавать полиэтиленовые пакеты на переработку

С 1 ноября в пунктах Киевгорвторресурсы (зеленые официальные киоски) начнут принимать полиэтиленовые пакеты.

Как отмечается, в пунктах будут принимать пакеты цветные, белые и прозрачные, с ручками, без ручек, типа "маечка", в которых продают еду, одежду и другие предметы быта.

"Пакеты мыть не нужно, главное, чтобы там не было остатков пищи. Цена за 1 кг - 1,5 грн", - сказано в сообщении.