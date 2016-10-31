Кияни зможуть здавати поліетиленові пакети на переробку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. З 1 листопада у столиці прийматимуть поліетиленові пакети для переробки. Про це повідомляє Київміськвторресурси на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
З 1 листопада в пунктах Київміськвторресурси (зелені офіційні кіоски) почнуть приймати поліетиленові пакети.
Як зазначається, у пунктах прийматимуть пакети кольорові, білі та прозорі, з ручками, без ручок, типу "маєчка“,у яких продають їжу, одяг та інші побутові речі.
“Пакети мити не потрібно, головне, щоб там не було залишків їжі. Ціна за 1 кг — 1,5 грн”, — сказано у повідомленні.