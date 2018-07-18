Киевлянам предложили помолиться за снижение тарифов в общественном транспорте
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В социальной сети Facebook появилось мероприятие "Молитва за снижение цен на общественный транспорт в Киеве". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу мероприятия в Facebook.
"Достало, что цены на проезд растут, а денег ты больше не зарабатываешь? Нужно ездить на метро и троллейбусе, а теперь это удовольствие только для богатых? Приходи и молись с нами за снижение цен на проезд в общественном транспорте", - сказано в информации о мероприятии.
Отметим, что мероприятие пройдет 5 августа 2018 года в 11 утра на территории Киево-Печерской лавры.
На данный момент по информации на странице на мероприятие придут полторы тысячи человек, а более 6 тысяч пока раздумывают, но им нравится эта идея.
Напомним, в Окружной административный суд Киева подали иск против Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации за повышения тарифов на проезд в городском транспорте.
Как сообщал УНН, тарифы на проезд в столичном метрополитене и наземном городском транспорте были повышены с 14 июля по распоряжению, подписанному в Киевской городской государственной администрации.