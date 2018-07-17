На КГГА подали в суд из-за повышения тарифов на проезд

По информации суда, истцы просят суд признать противоправным и отменить распоряжение КГГА от 5 июля 2018 "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения".



Указано, что истцами в данном административном иске указаны Сергей Каплин, Петр Тигунов, Сергей Юрчик.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время судом решается вопрос об открытии производства.



Как сообщал УНН, тарифы на проезд в столичном метрополитене и наземном городском транспорте были повышены с 14 июля по распоряжению, подписанному в Киевской городской государственной администрации.