На КМДА подали до суду через підвищення тарифів на проїзд

За інформацією суду, позивачі просять суд визнати протиправним та скасувати розпорядження КМДА від 5 липня 2018 року "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху".



Вказано, що позивачами у даному адміністративному позові зазначені Сергій Каплін, Петро Тігунов, Сергій Юрчик.

У прес-службі додали, що наразі судом вирішується питання про відкриття провадження.



Як повідомляв УНН, тарифи на проїзд у столичному метрополітені та наземному міському транспорті були підвищені з 14 липня згідно з розпорядженням, підписаним у Київській міській державній адміністрації.