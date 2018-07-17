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На КМДА подали до суду через підвищення тарифів на проїзд

На КМДА подали до суду через підвищення тарифів на проїзд

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. До Окружного адміністративного суду Києва подали позов проти Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації через підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби суду.

За інформацією суду, позивачі просять суд визнати протиправним та скасувати розпорядження КМДА від 5 липня 2018 року "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху".

Вказано, що позивачами у даному адміністративному позові зазначені Сергій Каплін, Петро Тігунов, Сергій Юрчик.
У прес-службі додали, що наразі судом вирішується питання про відкриття провадження.

Як повідомляв УНН, тарифи на проїзд у столичному метрополітені та наземному міському транспорті були підвищені з 14 липня згідно з розпорядженням, підписаним у Київській міській державній адміністрації.

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