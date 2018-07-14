Проїзд подорожчав у столичному громадському транспорті
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Тарифи на проїзд у столичному метрополітені та наземному міському транспорті підвищуються з 14 липня згідно з розпорядженням, підписаним у Київській міській державній адміністрації. Про це раніше повідомили у прес-службі КМДА, передає УНН.
Згідно з рішенням, разовий квиток (без пластикової безконтактної картки) у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері коштуватиме 8 грн.
Проте пасажири, які користуються системою поповнення безконтактних карток, матимуть можливість сплачувати за одну поїздку в метрополітені від 6,50 грн (у разі одноразового придбання 50 поїздок).
Термін дії безконтактної картки збільшується із 6 до 12 місяців та обчислюватиметься не з дати останнього поповнення, а з дати останнього використання.
Пасажири, які користуються місячними проїзними квитками, сплачуватимуть за одну поїздку від 6,14 грн (у місячному проїзному квитку на 4 види транспорту) до 6,50 грн (у місячному проїзному квитку на 1 вид наземного транспорту). При цьому у місячних проїзних квитках на наземні види транспорту та міську електричку кількість поїздок залишатиметься необмеженою.
Вартість проїзного квитка на один календарний місяць у наземному транспорті (без обмеження кількості поїздок) коштуватиме 390 грн, а у метрополітені - 610 грн; на 2 види транспорту (наземний + метро на 46 поїздок) - 570 грн; на 2 види транспорту (наземний + метро на 62 поїздки) - 670 грн.
Окрім того, у КП "Київський метрополітен" запроваджуються нові проїзні квитки, що використовуватимуться з моменту активації: 10 поїздок на 5 календарних днів (за 75 грн), 14 поїздок на 7 днів (за 104 грн) та 30 поїздок на 15 календарних днів (за 210 грн).
Нагадаємо, за день до подорожчання проїзду до кас столичного метро вишикувались довжелезні черги.