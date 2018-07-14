Проезд подорожал в столичном общественном транспорте

Согласно решению, разовый билет (без пластиковой бесконтактной карточки) в метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере будет стоить 8 грн.

Однако пассажиры, которые пользуются системой пополнения бесконтактных карточек, смогут платить за одну поездку в метрополитене от 6,50 грн (в случае однократного приобретения 50 поездок).

Срок действия бесконтактной карточки увеличивается с 6 до 12 месяцев и будет исчисляться не с даты последнего пополнения, а с даты последнего использования.

Пассажиры, которые пользуются месячными проездными билетами, будут платить за одну поездку от 6,14 грн (в месячном проездном билете на 4 вида транспорта) до 6,50 грн (в месячном проездном билете на 1 вид наземного транспорта). При этом в месячных проездных билетах на наземные виды транспорта и городскую электричку количество поездок будет оставаться неограниченным.

Стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) будет стоить 390 грн, а в метрополитене - 610 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) - 570 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) - 670 грн.

Кроме того, в КП "Киевский метрополитен" вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (по 75 грн), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 грн).

Напомним, за день до подорожания проезда в кассы столичного метро выстроились длинные очереди.