Киянам запропонували помолитися за зниження тарифів у громадському транспорті
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У соціальній мережі Facebook з'явився захід "Молитва за зниження цін на громадський транспорт в Києві". Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку заходу в Facebook.
"Дістало, що ціни на проїзд зростають, а грошей ти більше не заробляєш? Потрібно їздити на метро і тролейбусі, а тепер це задоволення тільки для багатих? Приходь і молися з нами за зниження цін на проїзд в громадському транспорті", - сказано в інформації про захід.
Відзначимо, що захід пройде 5 серпня 2018 року в 11 ранку на території Києво-Печерської лаври.
На даний момент за інформацією на сторінці на захід прийдуть півтори тисячі чоловік, а понад 6 тисяч поки роздумують, але їм подобаэться ця ідея.
Нагадаємо, до Окружного адміністративного суду Києва подали позов проти Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації за підвищення тарифів на проїзд в міському транспорті.
Як повідомляв УНН, тарифи на проїзд в столичному метрополітені і наземному міському транспорті були підвищені з 14 липня за розпорядженням, підписаним в Київській міській державній адміністрації.